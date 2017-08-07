Два тольяттинца организовали незаконное производство моторных масел

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"В рамках уголовного дела, возбужденного по статье 180 Уголовного кодекса Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел провели обыски на территории двух складов в Тольятти, в которых обнаружено и изъято более 10 000 пластиковых канистр, бочки с маслом в количестве 272 штук, пластиковая тара, конвейерные ленты, пустые коробки и этикетки с товарными знаками производителей масел.Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время полицейские выясняют каналы поставки контрафактной продукции. Расследование уголовного дела продолжается", - добавила Ирина Волк, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.