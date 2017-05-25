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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Два самарца во время застолья убили хозяина квартиры и избили его друга

25 мая 2017 15:52
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Согласно предоставленным документам, пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Как уже сообщалось ранее, в одной из квартир дома в поселке Красная Глинка в Самаре было обнаружено тело местного жителя 1978 года рождения с признаками насильственной смерти. Тогда по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, были задержаны двое – ранее не судимые безработные жители Самары 1999 года рождения.

В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили, что от рук молодых людей в тот день пострадал еще один человек - приятель погибшего самарца. В тот день мужчина (1989 года рождения) находился в квартире своего друга и принимал участие в застолье. Как следует из собранных материалов, мужчина также подвергся нападению со стороны молодых людей. Как стало известно, после случившегося 38-летний хозяин квартиры скончался, а его раненый друг смог дойти до дома, откуда и был впоследствии госпитализирован в одну из городских больниц. Согласно предоставленным документам, пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свою вину молодые люди признали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото  bsdg.ru


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