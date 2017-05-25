Два самарца во время застолья убили хозяина квартиры и избили его друга

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В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили, что от рук молодых людей в тот день пострадал еще один человек - приятель погибшего самарца. В тот день мужчина (1989 года рождения) находился в квартире своего друга и принимал участие в застолье. Как следует из собранных материалов, мужчина также подвергся нападению со стороны молодых людей. Как стало известно, после случившегося 38-летний хозяин квартиры скончался, а его раненый друг смог дойти до дома, откуда и был впоследствии госпитализирован в одну из городских больниц. Согласно предоставленным документам, пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свою вину молодые люди признали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото bsdg.ru