Два самарца отправятся на длительный срок в колонию за похищение женщины и вымогательство
1 февраля 2018 18:27
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Установлено, что 14 июня 2017 года ночью Р. и Г., находясь около дома № 108 по ул. 7-я просека в Самаре, с применением насилия, похитили потерпевшую, доставили ее на автомобиле в лесопосадку поселка Алексеевка, где, удерживая, похитили принадлежащие последней 19 000 рублей, а также банковскую карту с находившимися на ней денежными средствами в сумме 210 000 рублей, после чего, угрожая женщине убийством и применением к ней и ее близким родственникам насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовали от нее перечислить на похищенную ими банковскую карту денежные средства в сумме 1 580 000 рублей.
В результате преступных действий потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму 229 000 рублей.
Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание Р. в виде 11 лет лишения свободы, Г. в виде 9 лишения свободы, с отбыванием исправительной колонии строгого режима каждому.
Приговор суда не вступил законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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1 февраля 2018 18:27
В результате преступных действий женщине причинен материальный ущерб в 229 000 рублей. Закон
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