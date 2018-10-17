Два самарских парня осуждены за похищение 16 канализационных люков

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Подсудимые вину признали полностью, уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.Судом установлено, что в ночь с 14 на 15 августа 2018 года они похитили шестнадцать канализационных люков на территории Промышленного района, причинив ООО «Самарские коммунальные системы» ущерб в размере 74 тыс. рублей.Похитители были задержаны сотрудниками ДПС на выезде из Самары. Похищенное имущество изъято и возвращено собственнику.Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание каждому в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % из заработка. На основании ст. 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 6 месяцев.Приговор в законную силу не вступил, передает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: соцсети