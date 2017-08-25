Два самарских адвоката пойдут под суд за мошенничество

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По версии следствия, они через подставных лиц обратились в Кировский районный суд Самары с исками к ООО «Риэлт-Сервис» о взыскании задолженности по несуществующим договорам цессии, процентов за пользование чужими денежными средствами и взыскании судебных расходов. Адвокат З., используя доверенность на представление интересов общества, выступая от имени общества, признал наличие фактически не существующей задолженности.В результате преступных действий, З. совместно с адвокатом К. в период с сентября 2014 года по апрель 2015 года путем обмана приобрели право на имущество ООО «Риэлт-Сервис» стоимостью около 24 млн рублей.При задержании адвокат З. оказал сопротивление и применил насилия в отношении сотрудника полиции.Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс служба облпрокуратуры.