Два педагога высшей школы — в Самаре и Тольятти — могут пойти под суд за получение взяток

И в конце мая 2018 года фигуранткой уголовного дела о взятке стала 30-летняя старший преподаватель Поволжского государственного университета сервиса, которая 5 лет назад закончила этот же вуз, сейчас она трудится ассистентом кафедры «Финансы и кредит», читает лекции по банковским инвестициям и маркетингу, налогообложению, страхованию и анализу финансово-хозяйственной деятельности.Вечером 23 мая 2018 года преподаватель получила взятки в безналичной форме, посредством перечисления на банковскую карту. две студентки перевели ей 30 тыс. рублей и 51,5 тыс. рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за положительную оценку за преддипломную практику без фактической ее сдачи, а также за решение вопроса о закрытии академических задолженностей.