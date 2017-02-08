Два игорных клуба организовал в Самаре житель Красноярского района

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Полицейские получили информацию о том, что в двух помещениях, расположенных в Кировском районе города, функционируют нелегальные интернет-клубы.В ходе проверки полученные сведения подтвердились. Из помещений полицейские изъяли игровые терминалы с доступом в сеть интернет. По версии сотрудников органов внутренних дел, нелегальную деятельность организовал житель Красноярского района 1994 года рождения.Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Ведется следствие.