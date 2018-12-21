Доцента медуниверситета освободили из-под стражи
21 декабря 2018 20:19
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Уксусова сотрудничала со следствием, поэтому ее дело рассматривалось особым порядком. Летом 2017 года фигурантка получила по приговору суда 4 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в сумме 600 тыс. руб. и 2-летним запретом на преподавательскую деятельность. Приговор вступил в законную силу, но в конце ноября 2018 года защита Уксусовой оспорила его в кассационной инстанции облсуда. И неожиданно победила. Ну или почти победила.
Пожилая «сиделица», не оспаривая довод о своей виновности, просила лишь о смягчении назначенного ей наказания. Президиум нашел в ее деле существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона — суд первой инстанции не удостоверился в соблюдении порядка составления досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело о взятках возвращено на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд, Уксусову освободили из-под стражи.
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