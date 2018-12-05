Домашний полицейский. МВД вернёт участковых населению
5 декабря 2018 01:14
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В ведомстве пояснили, что проект приказа снимет с участкового фактические обязанности оперативника угрозыска, управления по борьбе с экономическими преступлениями или незаконным оборотом наркотиков.
Глава МВД России Владимир Колокольцев решил освободить участковых от проверок и расследования экономических и тяжких преступлений, в том числе убийств, а также от бумажной волокиты — написания всевозможных отчётов и заполнения карточек учёта. Всю документацию полицейские будут заполнять в электронном виде и отправлять в межведомственную базу. По мнению министра, это должно разгрузить участковых, чтобы они наконец-то занялись своей непосредственной деятельностью — профилактикой преступлений и поддержанием порядка на территории. Кроме того, это должно сократить текучку кадров. По данным МВД РФ, некомплект участковых уполномоченных сейчас оценивается в 10%, или в 5 тысяч человек.
Проект приказа о снижении нагрузки на участковых уполномоченных МВД России разместило на портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту приказа главы МВД РФ Владимира Колокольцева "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности", избыточная нагрузка влечёт отток кадров из подразделений и становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава.
Проектом приказа предлагается исключить из задач участковых "избыточное количество обязанностей", уточнить перечень лиц, состоящих на учёте, конкретизировать механизм контроля профилактической работы с состоящими на учёте, а также перевести документооборот участковых в электронный формат.
Между тем в МВД России отмечают, что в ведомстве с апреля 2018 года появились электронные паспорта административных участков, которые должны упростить работу участковых.
— Данные электронные паспорта были разработаны специалистами министерства для снижения нагрузки на участковых. Ведь только в 2017 году ими было раскрыто свыше 340 тысяч преступлений, рассмотрено почти 13 млн обращений граждан, — отмечают в МВД России.
В ведомстве пояснили, что проект приказа снимет с участкового фактические обязанности оперативника угрозыска, управления по борьбе с экономическими преступлениями или незаконным оборотом наркотиков.
По данным МВД РФ, сейчас в стране насчитывается около 50 тысяч участковых уполномоченных.
По словам Михаила Пашкина, главы независимого профсоюза столичных полицейских, одними приказами проблему кадров не решить.
— Ну хорошо, теперь у участкового, у которого на участке три тысячи человек, бумажной волокиты станет меньше, сотрудники уголовного розыска к нему не будут приставать, но вот его непосредственный руководитель — начальник районного, сельского или городского отдела полиции — не будет заботиться, чтобы, согласно закону "О полиции", полицейскому дали служебное жилье, — возмущается Пашкин.
По его мнению, текучка в службе участковых инспекторов в первую очередь связана с тем, что их не обеспечивают служебным жильём и недоплачивают им, как того требуют приказы главы ведомства, за работу на дополнительных участках, где нет инспектора, должностной оклад — примерно 20 тыс. рублей.
— Если бы начальники отделов решали жилищные вопросы участковых, выплачивали бы ими из фонда заработной платы положенные доплаты за службу на других участках, а не выплачивали бы себе в конце года из этих же денег премии, может, и приказов о сокращении нагрузки на участковых и не понадобилось, — заявил Лайфу Пашкин.
Собеседник Лайфа из столичной полиции согласен с доводами Пашкина.
— В Москве в среднем на одного участкового инспектора вместо 3 тысяч человек приходится 4,5 тысячи, в полтора раза больше нормы, и мне кажется, что спасти ситуацию может только увеличение штата сотрудников службы и повышение её престижа, — рассказал Лайфу полицейский.
В МВД РФ говорят, что в середине 2019 года, когда приказ "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности" вступит в силу, участковый "повернётся лицом" к населению.
— Так как участковому не нужно будет тратить много времени на выполнение всевозможных поручений оперативников и следователей по уголовным делам об убийствах, разбоях, он сможет больше времени общаться с жителями домов, расположенных на его участке, стать настоящим помощником, современным "дядей Стёпой", — отметил собеседник Лайфа в центральном аппарате МВД РФ.
Как пояснили в МВД РФ, участковый должен будет, как и раньше, стать представителем ведомства у населения, чтобы люди ему доверяли, знали в лицо. Если у людей случилась беда, они бы шли к участковому за помощью. А он, в свою очередь, чаще обходил дома и квартиры на своём участке и знал, как зовут жителей, какие у них проблемы.
— Да и время появится с агентурой больше работать. Приказ экс-главы МВД Владимира Рушайло о том, что участковые ответственны за антитеррористическую безопасность, вроде никто не отменял, — отметил собеседник Лайфа в Управлении уголовного розыска МВД РФ.
По его словам, лучше участкового агентурную информацию "на земле" не собрать ни одному оперу или проверить чердаки, подвалы и "нехорошие квартиры".
В МВД РФ говорят, что участковому с профилактикой преступности поможет почти 30-тысячная армия членов общественных формирований по охране правопорядка в 50 регионах страны. В их числе — тысячи народных дружинников и членов казачьих формирований.
Автор:
Александр Раскин
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Глава МВД России Владимир Колокольцев решил освободить участковых от проверок и расследования экономических и тяжких преступлений, в том числе убийств, а также от бумажной волокиты — написания всевозможных отчётов и заполнения карточек учёта. Всю документацию полицейские будут заполнять в электронном виде и отправлять в межведомственную базу. По мнению министра, это должно разгрузить участковых, чтобы они наконец-то занялись своей непосредственной деятельностью — профилактикой преступлений и поддержанием порядка на территории. Кроме того, это должно сократить текучку кадров. По данным МВД РФ, некомплект участковых уполномоченных сейчас оценивается в 10%, или в 5 тысяч человек.
Проект приказа о снижении нагрузки на участковых уполномоченных МВД России разместило на портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту приказа главы МВД РФ Владимира Колокольцева "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности", избыточная нагрузка влечёт отток кадров из подразделений и становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава.
Проектом приказа предлагается исключить из задач участковых "избыточное количество обязанностей", уточнить перечень лиц, состоящих на учёте, конкретизировать механизм контроля профилактической работы с состоящими на учёте, а также перевести документооборот участковых в электронный формат.
Между тем в МВД России отмечают, что в ведомстве с апреля 2018 года появились электронные паспорта административных участков, которые должны упростить работу участковых.
— Данные электронные паспорта были разработаны специалистами министерства для снижения нагрузки на участковых. Ведь только в 2017 году ими было раскрыто свыше 340 тысяч преступлений, рассмотрено почти 13 млн обращений граждан, — отмечают в МВД России.
В ведомстве пояснили, что проект приказа снимет с участкового фактические обязанности оперативника угрозыска, управления по борьбе с экономическими преступлениями или незаконным оборотом наркотиков.
По данным МВД РФ, сейчас в стране насчитывается около 50 тысяч участковых уполномоченных.
По словам Михаила Пашкина, главы независимого профсоюза столичных полицейских, одними приказами проблему кадров не решить.
— Ну хорошо, теперь у участкового, у которого на участке три тысячи человек, бумажной волокиты станет меньше, сотрудники уголовного розыска к нему не будут приставать, но вот его непосредственный руководитель — начальник районного, сельского или городского отдела полиции — не будет заботиться, чтобы, согласно закону "О полиции", полицейскому дали служебное жилье, — возмущается Пашкин.
По его мнению, текучка в службе участковых инспекторов в первую очередь связана с тем, что их не обеспечивают служебным жильём и недоплачивают им, как того требуют приказы главы ведомства, за работу на дополнительных участках, где нет инспектора, должностной оклад — примерно 20 тыс. рублей.
— Если бы начальники отделов решали жилищные вопросы участковых, выплачивали бы ими из фонда заработной платы положенные доплаты за службу на других участках, а не выплачивали бы себе в конце года из этих же денег премии, может, и приказов о сокращении нагрузки на участковых и не понадобилось, — заявил Лайфу Пашкин.
Собеседник Лайфа из столичной полиции согласен с доводами Пашкина.
— В Москве в среднем на одного участкового инспектора вместо 3 тысяч человек приходится 4,5 тысячи, в полтора раза больше нормы, и мне кажется, что спасти ситуацию может только увеличение штата сотрудников службы и повышение её престижа, — рассказал Лайфу полицейский.
В МВД РФ говорят, что в середине 2019 года, когда приказ "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности" вступит в силу, участковый "повернётся лицом" к населению.
— Так как участковому не нужно будет тратить много времени на выполнение всевозможных поручений оперативников и следователей по уголовным делам об убийствах, разбоях, он сможет больше времени общаться с жителями домов, расположенных на его участке, стать настоящим помощником, современным "дядей Стёпой", — отметил собеседник Лайфа в центральном аппарате МВД РФ.
Как пояснили в МВД РФ, участковый должен будет, как и раньше, стать представителем ведомства у населения, чтобы люди ему доверяли, знали в лицо. Если у людей случилась беда, они бы шли к участковому за помощью. А он, в свою очередь, чаще обходил дома и квартиры на своём участке и знал, как зовут жителей, какие у них проблемы.
— Да и время появится с агентурой больше работать. Приказ экс-главы МВД Владимира Рушайло о том, что участковые ответственны за антитеррористическую безопасность, вроде никто не отменял, — отметил собеседник Лайфа в Управлении уголовного розыска МВД РФ.
По его словам, лучше участкового агентурную информацию "на земле" не собрать ни одному оперу или проверить чердаки, подвалы и "нехорошие квартиры".
В МВД РФ говорят, что участковому с профилактикой преступности поможет почти 30-тысячная армия членов общественных формирований по охране правопорядка в 50 регионах страны. В их числе — тысячи народных дружинников и членов казачьих формирований.
Автор:
Александр Раскин
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Комментарии
Закон
5 декабря 2018 01:14Домашний полицейский. МВД вернёт участковых населению
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