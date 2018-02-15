Дом в селе Лозовка под Самарой, где сгорели трое детей, поджег отец семейства

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По данным следствия, в квартире, где произошел пожар, проживала семья в которой было семеро малолетних детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. На допросе у следователя 25-летний отец семейства признался в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сам поджег вещи в квартире и убежал. В результате преступных действий подозреваемого трое детей погибли, четверо малолетних детей смогли выйти из квартиры сами. Супруге подозреваемого помогли покинуть квартиру соседи.В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. На месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты регионального СК России. Проводится осмотр места происшествия, назначены судебно – медицинские и пожарно-техническая экспертизы.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской областиВидео задержания подозреваемого https://youtu.be/_Og24faRH9w