Должникам по алиментам запретят сдавать на прав
24 июля 2018 01:48
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«Зачем ты идешь обучаться, если у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, если ты должник? Пока не погасишь долг, будь добр, ходи пешком или экономь деньги и езди общественным транспортом», — сказал Аристов (цитата по «РИА Новости»).
По словам руководителя ФССП, проект соответствующего закона уже получил одобрение главы МВД Владимира Колокольцева, который предложил применять аналогичные меры и к остальным должникам.
По действующему законодательству, ФССП может временно лишать должника уже имеющихся у него водительских прав. По словам Аристова, в прошлом году такое решение было вынесено в отношении 276 тыс. должников по алиментам, что позволило взыскать с них более 1,3 млрд руб. С начала текущего года водительских прав лишили 218 тыс. человек, сразу после этого выплативших 733,5 млн руб. Глава ФССП считает, что порядок применения данного ограничения необходимо упростить, исключив из закона норму, обязывающую вручать постановление о наложенном ограничении должнику лично.
Одновременно Аристов предложил обязать работодателей извещать его ведомство о приеме должников (в том числе по алиментам) на работу. По словам главы ФССП, кадровики могут проверить наличие задолженности на сайте ведомства за несколько минут, в то время как ведомство зачастую тратит на розыски должников не один день.
«Кроме того, розыску должников по алиментам может способствовать информация из медицинских организаций об обращении к ним должника», — сказал Аристов. По его словам, это значительно упростило бы поиск должников по алиментам, которые целенаправленно скрываются от своих обязательств.
По данным ФССП, только за пять месяцев этого года в розыске находилось 70 тыс. алиментщиков.
Ко Дню защиты детей ФССП на основе собственной статистики составила портрет типичного неплательщика алиментов. Выяснилось, в частности, что чаще всего долги по алиментам имеют граждане (независимо от пола) в возрасте от 30 до 42 лет, то есть достаточно молодые и вполне трудоспособные.
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