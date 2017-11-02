Должника по алиментам из Сызрани сняли с поезда, когда он пытался покинуть страну

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Не смотря на то, что должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, он так и не начал выплачивать алименты своему ребенку. Кроме того, гражданин Б. не являлся на прием к судебному приставу-исполнителю и всячески избегал встречи с ним. За это время задолженность мужчины перед дочерью составила почти 60 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении должника было вынесено постановление о временном ограничении мужчины в праве выезда за пределы Российской Федерации. Тем временем, гражданин Б. решил отправиться в одну из соседних стран. Однако, в связи с тем, что он был ограничен в праве выезда за пределы России, поезд проследовал уже без гражданина Б.Вынужденный остаться в России, должник явился на прием к судебному приставу-исполнителю. Не желая и дальше оставаться «невыездным», мужчина полностью погасил свою задолженность перед дочерью. Исполнительное производство в отношении гражданинаБ. было окончено, а ограничение на выезд снято.Узнать о задолженности, а при наличии и погасить ее, можно через сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Самарской области по ссылке r63.fssprus.ru, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.