Должник из Сызрани не желал передать взыскателю полуприцеп-рефрижератор

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В отделе судебных приставов №2 г.Сызрани и Сызранского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Н., который судом был обязан передать транспортное средство полуприцеп-рефрижератор, 1998 года выпуска взыскателю. Работники УФССП России по Самарской области неоднократно совершались выходы по месту совершения исполнительных действий. В адрес должника было направлено требование об исполнении решения суда. В ходе проверки, было установлено, что должник решение суда не исполнил, об этом был составлен соответствующий акт.Судебным приставом - исполнителем в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч 500 рублей.После применения таких мер должник все же передал взыскателю полуприцеп-рефрижератор, 1998 года выпуска, сообщает сайт ведомства.