Должник из Самарской области прятал автомобиль за границей

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Житель Самарской области обманом пытался оставить заложенное авто себе, сообщив, что транспортное средство находится в Казахстане.В отделе судебных приставов Автозаводского района №2 Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина К. Согласно решению суда на автомобиль марки «KIA», необходимо было наложить арест, так как транспортное средство является предметом залога в одной из кредитных организаций.После получения постановления о возбуждении исполнительного производства должник явился на прием к судебному приставу-исполнителю и сообщил, что автомобиль находится у его родственников в Казахстане и поэтому не может быть передан кредитной организации.В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было установлено, что гражданин К. по адресу регистрации, который он указал на приеме, не проживает. Работником отдела был выявлен адрес фактического проживания должника. В ходе совершения исполнительных действий по месту жительства должника судебным приставом-исполнителем было обнаружено авто, принадлежащее должнику и находящееся с его слов в Казахстане.Судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста имущества. Транспортное средство было погружено на эвакуатор и передано взыскателю на ответственное хранение. Когда работниками ведомства будет собран весь необходимый пакет документов, автомобиль будет реализован в счет погашения задолженности гражданина К. перед кредитной организацией.