Дочь погибшего в катастрофе Ту-154 выиграла суд у Минобороны
1 февраля 2019 18:15
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Лада Шульгина требовала 500 тысяч рублей от Минобороны и самого ансамбля имени Александрова. В прокуратуре сочли, что работодатель не должен отвечать за гибель Новокшанова, поскольку не виноват в случившемся. Лада Шульгина – единственная из родственников погибших, кто выступил с иском против ансамбля, сообщает "Коммерсантъ".
В декабре стало известно, что родственники погибших в авиакатастрофе подали в Мещанский суд Москвы иск на 2 миллиарда 167 миллионов рублей. Ответчиками указаны российская страховая компания "СОГАЗ" и зарегистрированная в Великобритании страховая компании MS Amlin, а также государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны. Родственники погибших считают, что недополучили страховые выплаты. Также они требуют возместить материальный и моральный ущерб.
Самолёт Ту-154 Министерства обороны России, направлявшийся из Москвы на базу российских войск в сирийскую провинцию Латакия, разбился над Чёрным морем после дозаправки в Сочи 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, никто из них не выжил.
В числе погибших – 65 участников Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, съёмочные группы Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", директор департамента культуры Минобороны и его пресс-секретарь, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
Власти до сих пор не представили отчёт о причинах катастрофы, следствие продлено до марта 2019 года.
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