Дочь бывшего бенефициара сети «Фармбокс» попала в дело о взятке

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В начале июня 2018 года ситуация повторилась. На этот раз г-жа Кургуз должна была похлопотать перед чиновниками ДУИ за некоего жителя Ставропольского района Александра Чумаченко (его данные совпадают с ФИО экс-директора тольяттинской компании «Парус-Сервис»).Деньги в сумме 300 тысяч рублей посреднице передала 33-летняя Ольга Ежкова, дочь ныне покойного бывшего совладельца аптечной сети «Фармбокс» Владимира Ежкова. Уточнить процессуальный статус Ежковой по делу Кургуз не удалось, но не исключено, что она является потерпевшей по делу. Передача денег датирована концом 2017 года.Ольга Ежкова ранее имела 16%-ную долю в АО «Фармбокс» и руководила компанией «Фарммед Интернешнл». Ей принадлежат или принадлежали доли в еще нескольких компаниях.