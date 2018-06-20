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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Дочь бывшего бенефициара сети «Фармбокс» попала в дело о взятке

20 июня 2018 15:27
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Не исключено, что она является потерпевшей по делу.
Как передает "Самарское обозрение", основная фигурантка дела — 39-летняя жительница Нового Уренгоя по фамилии Кургуз, которая будто бы решала вопросы с передачей в собственность муниципального жилья. Первое уголовное дело в отношении г-жи Кургуз по статье «Предложение посредничества во взяточничестве» возбуждено еще в начале 2018 года. Дама получила от некоего гражданина Беляева 200 тысяч рублей для передачи неустановленному сотруднику ДУИ Самары за оформление и предоставление жилья из муниципального фонда. Санкция статьи — до 7 лет лишения свободы.

В начале июня 2018 года ситуация повторилась. На этот раз г-жа Кургуз должна была похлопотать перед чиновниками ДУИ за некоего жителя Ставропольского района Александра Чумаченко (его данные совпадают с ФИО экс-директора тольяттинской компании «Парус-Сервис»).

Деньги в сумме 300 тысяч рублей посреднице передала 33-летняя Ольга Ежкова, дочь ныне покойного бывшего совладельца аптечной сети «Фармбокс» Владимира Ежкова. Уточнить процессуальный статус Ежковой по делу Кургуз не удалось, но не исключено, что она является потерпевшей по делу. Передача денег датирована концом 2017 года.

Ольга Ежкова ранее имела 16%-ную долю в АО «Фармбокс» и руководила компанией «Фарммед Интернешнл». Ей принадлежат или принадлежали доли в еще нескольких компаниях. 
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Комментарии



Закон
20 июня 2018  15:27
Не исключено, что она является потерпевшей по делу.
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