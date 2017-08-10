Директору гимназии № 1 предъявлено обвинение в получении взятки, она заключена под стражу

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По версии следствия, в июне обвиняемая, находясь в служебном кабинете, получила лично от гражданина часть взятки в сумме 600 тысяч рублей, от ранее оговоренной общей суммы 800 тысяч рублей, за зачисление двух детей взяткодателя в 4 класс гимназии.2 августа обвиянемая получила оставшуюся часть взятки в сумме 200 тысяч рублей, после чего была задержана сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.В настоящее время в отношении обвиняемой по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. В ходе допроса в качестве обвиняемого, директор гимназии вину свою в совершении преступления не признала, от дачи показаний отказалась.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.