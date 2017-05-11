Директор музыкальной школы Большечерниговского района незаконно взимал деньги за обучение

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С родителей и законных представителей учащихся взималась фиксированная денежная сумма за обучение, которое согласно уставной деятельности учреждения являлось бесплатным. Указанные денежные средства именовались «добровольные пожертвования», а стоимость «бесплатного образования» была установлена членами родительского комитета совместно с директором учреждения.Вместе с тем, исходя из основных принципов благотворительной деятельности любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет, вправе принять решение о сборе и внесении денежных средств только в отношении себя самих, то есть членов комитета, а не родителей всех детей, посещающих данное учреждение.В ходе проверки установлено, что письменные заявления от родителей, подтверждающие их волеизъявление о добровольном оказании благотворительной помощи школе, директору образовательного учреждения, либо председателю родительского комитета, не поступали, подобные заявления родителями не подавались. Кроме того, 16 родителей учащихся не знали о том, что образование детей было бесплатным и выплачивали ежемесячные денежные средства.Прокуратурой района в отношении директора детской музыкальной школы возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в мировой суд. Кроме этого, в адрес главы муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона.Рассмотрение актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокурора района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.