Директор магазина сети Keddo в ТРК «Вива Лэнд» привлечена к уголовной ответственности за попытку подкупа
10 июля 2018 21:06
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За 50 тысяч рублей таможенник должен был не замечать в магазине оборота товаров с «признаками контрафактности», передает "Самарское Обозрение".
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