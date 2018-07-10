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Директор магазина сети Keddo в ТРК «Вива Лэнд» привлечена к уголовной ответственности за попытку подкупа

10 июля 2018 21:06
39
Директор магазина сети Keddo в ТРК «Вива Лэнд» привлечена к уголовной ответственности за попытку подкупить таможенного инспектора.

За 50 тысяч рублей таможенник должен был не замечать в магазине оборота товаров с «признаками контрафактности», передает "Самарское Обозрение".  
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