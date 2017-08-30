Директор кинельского дома культуры за взятку незаконно сдала помещение в аренду

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По версии следствия, она получила 25 тысяч рублей от гражданина за сдачу в аренду помещения без заключения договора аренды и оформления соответствующих документов.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.