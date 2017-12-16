Директор гимназии № 1, обвиняемая в получении взятки, пойдет под суд

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По версии следствия, в июне 2017 года обвиняемая, являясь должностным лицом, находясь в служебном кабинете, в ходе двух встреч получила лично от гражданина часть взятки в сумме 600 тысяч рублей от ранее оговоренной общей суммы 800 тысяч рублей за зачисление двух детей взяткодателя в 4 класс гимназии.2 августа 2017 года обвиянемая получила оставшуюся часть взятки - 200 тысяч рублей, после чего была задержана сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.