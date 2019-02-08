Директор «Парков Самары» оштрафован за новое колесо обозрения в парке Гагарина
8 февраля 2019 18:59
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Было выявлено, что должностным лицом учреждения было заключено дополнительное соглашение к договору на проведение комплекса работ по изготовлению аттракциона «Колесо обозрения высотой 55 метров» и осуществлению монтажа аттракциона в парке Гагарина. Стоимость договора составляла 72,5 млн. рублей.
Договор между муниципальным предприятием и ООО «Глобал» был заключен в октябре 2017 года. Согласно п. 3.3 договора общий срок изготовления аттракциона - 220 календарных дней, но не позднее 20 мая 2018 года.
Однако в сентябре 2018 года между заказчиком и исполнителем было заключено дополнительное соглашение в соответствии с которым изменился срок выполнения работ, а именно до 10 ноября 2018 года.
В положением о закупке муниципального предприятия было установлено, что при заключении и исполнении договора не допускается изменение его существенных условий по сравнению с указанными в документации о закупке и протоколе, составленном по результатам закупки.
На директора МАУ «Парки Самары» наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.
В отношении должностного лица ООО «Глобал» также возбуждено административное производство, передает пресс-служба УФАС по самарской области.
Фото: пресс-служба УФАС по самарской области
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