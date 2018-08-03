Директор ООО «СМТ» Сергей Шатило предстанет перед судом за незаконный сбыт медицинского оборудования

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По версии следствия, в 2015, 2016 годах директор ООО «СМТ» Сергей Шатило, умышленно из корыстных побуждений незаконно сбыл на территории Российской Федерации – в Самарской области - в перинатальный центр («СОКБ»), незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью свыше 37 млн рублей, в «Самарскую городскую клиническую больницу № 1 имени Н.И. Пирогова» в рамках исполнения государственного контракта также сбыл незарегистрированное медицинское оборудование в климатизированном модуле общей стоимостью свыше 74 млн рублей.Кроме того, в «Самарскую городскую клиническую больницу № 1 имени Н.И. Пирогова» был поставлен незарегистрированный магнитно-резонансный томограф с принадлежностями, общей стоимостью свыше 38 млн рублей. Однако довести до конца свой преступный умысел Шатило не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку приемочной комиссией указанного медицинского учреждения оборудование принято не было.В рамках расследования уголовного дела незарегистрированное медицинское оборудование, поставленное Шатило в медицинские учреждения, изъято и опечатано.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.