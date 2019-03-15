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Дерипаска подал в суд на Минфин США

15 марта 2019 21:01
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Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд.
Олег Дерипаска решил судиться с министерством финансов США. Компании бизнесмена вывели из-под санкций после того, как бизнесмен заключил соглашение с американским ведомством. Нанесенный ему ущерб бизнесмен оценил в $7,5 млрд, передает РБК.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина, документ направлен в суд округа Колумбия, соответствующий иск появился в судебной базе США.

В иске бизнесмен заявляет, что стал «последней жертвой» политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента в 2016 году. Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд.

Таким образом бизнесмен добивается снятия с него американских санкций, подчеркивает Bloomberg.


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Комментарии



Закон
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Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд.
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