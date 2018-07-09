Дерипаска отсудил миллион у Насти Рыбки и Алекса Лесли в качестве компенсации морального вреда
9 июля 2018 15:50
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Судья удовлетворил требования бизнесмена частично, сообщила РБК помощник председателя суда Оксана Шарейко. Исковые требования удовлетворены наполовину — Дерипаска требовал взыскать с каждого ответчика по миллиону рублей.
«Суд частично удовлетворил иск Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли и постановил взыскать по 500 тыс. рублей морального вреда с каждого», — рассказала Шарейко.
Суд обязал их удалить материалы, касающиеся личной жизни бизнесмена, а также запретил их хранение и распространение их в будущем.
Адвокат Дерипаски Алексей Мельников заявил РБК, что «сторона истца удовлетворена решением суда». Адвокат Алекса Лесли Илья Смирнов рассказал РБК о намерении обжаловать решение Усть-Лабинского суда. «Мы не согласны с решением суда, мы пытались урегулировать спор посредством заключения мирового соглашения, но этого не случилось, мы будем добиваться справедливости в вышестоящих инстанциях», — сказал он.
По словам адвоката, иск в суд был направлен «в первую очередь в отношении третьих лиц, в том числе Алексея Навального». «Иск был направлен в отношении большого количества СМИ, которые использовали изображение с аккаунта Насти Рыбки, в частности Алексей Навальный. Фото легли в видео его расследования, впоследствии ролик был им удален», — пояснил адвокат.
Решение суда по иску Дерипаски к Рыбке и Лесли нельзя назвать справедливым, сказал РБК юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По его словам, Дерипаска «выбрал карманный суд». «Решение приняли в максимально короткие сроки, без участия нашей стороны. Это нельзя назвать справедливым судебным процессом», — отметил юрист. Он подчеркнул, что ФБК не планирует что-либо делать с расследованием о Дерипаске после решения суда. «Суд нас ничего не обязывал удалять. Несмотря на обеспечительные меры суда, заблокировав navalny.com, нас не пустили на процесс. Нам бы почитать решение суда, а нам его не выдадут, так как мы не участвовали в процессе», — добавил Жданов.
Ранее Мельников рассказал, что Лесли через своего адвоката предлагал заключить мировое соглашение. По словам Мельникова, адвокат Кириллова предлагал признать неправомерность действий ответчика в обмен на отказ от денежных претензий. Однако Мельников назвал нарушение прав его клиента очень серьезным и посчитал мировое соглашение маловероятным.
Скандал с материалами о личной жизни Дерипаски начался после того, как 8 февраля 2018 года Алексей Навальный выпустил расследование на основе анализа фотографий и записей из Instagram работницы индустрии эскортных услуг Насти Рыбки, а также материалов из ее книги «Дневник по соблазнению миллиардера». В них утверждалось, что российский вице-премьер и глава аппарата правительства Сергей Приходько в сопровождении Рыбки отдыхал на яхте Elden миллиардера Олега Дерипаски, обсуждая деловые вопросы.
Дерипаска 28 февраля обжаловал в суде действия ответчиков, которые «в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни».
Рыбка и Лесли в настоящее время находятся в Таиланде, они находятся в заключении под следствием. 20 июня полиция Паттайи завершила следствие по делу Рыбки, Лесли и еще шести граждан России и Белоруссии, подозреваемых в организации предоставления секс-услуг. Материалы направлены в прокуратуру для подготовки обвинительного заключения. Ранее один судебный процесс уже состоялся, суд оправдал их по делу о нелегальной предпринимательской деятельности.
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg/Твиттер
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Комментарии
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Однако его исковые требования удовлетворены частично. Вместо одного миллиона рублей с каждого ответчика судья постановил взыскать по 500 тыс. рублей. Закон
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