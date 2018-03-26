Депутаты предложили убрать из УК статью об угоне автомобиля

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Как считает депутат, часто граждане, укравшие автомобиль и не успевшие его продать, осуждаются по более мягкой статье «Угон». А лица, которые украли машину и продали ее – судятся уже по статье УК РФ «Кража». Как уверен Нилов, различия в оценке этих преступлений весьма субъективны и порой преступники наказываются не так сурово, как должны. Чтобы уйти от порочной практики, депутат предлагает убрать статью УК РП 166 «Угон» как утратившую силу и судить всех угонщиков автомобилей по статье «Кража».Согласно статистике МВД в 2017 году в России было угнано 43 тысячи автомобилей, из них 21 тысяча автомобилей было угнано без цели хищения, «покататься». Но, по мнению «Российской газеты», нельзя однозначно утверждать, что угонщиков наказывают более мягко, т.к. при выборе статьи используется несколько квалифицирующих признаков, а не просто факт продажи автомобиля. Так, например, специалисты принимают во внимание такие факты, как вскрытие автомобиля специальными техническими средствами. Если автомобиль был заведен своими родными ключами и на нем нет следов вскрытия, то нельзя сказать, что человек, угнавший автомобиль, собирался его продавать.