Депутаты предложили систему судебной защиты прав владельцев криптовалют
26 марта 2018 18:55
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Согласно законопроекту, в Гражданском кодексе предлагается закрепить базовые понятия, позволяющие регулировать рынок новых объектов экономических отношений, таких как токены и криптовалюты, и обеспечить правовые условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде. Кроме того, законопроект устанавливает возможность судебной защиты граждан и организаций, являющихся владельцами данных активов.
«В частности, будет обеспечена судебная защита прав, возникающих в отношениях по поводу таких объектов, в том числе защита их обладателей от злоупотреблений», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Внесение в ГК соответствующих поправок позволит «избежать использования токенов и криптовалют для вывода активов в нерегулируемую среду и увода из-под обращения взыскания, «в том числе при банкротстве, в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Включение токенов и криптовалют в форме «цифровых прав» в число объектов гражданских прав создаст правовую основу для системы налогообложения таких объектов и майнинга, следует из документа.
Депутаты предлагают внести в Гражданский кодекс понятия «цифровое право» и «цифровые деньги». Под цифровым правом предлагается понимать права на объекты гражданских прав, за исключением нематериальных благ, удостоверенные «совокупностью электронных данных (цифровым кодом или обозначением), существующей в информационной системе, отвечающей установленным законом признакам децентрализованной информационной системы». Обладателем цифрового права при этом будет признаваться лицо, имеющее уникальный доступ к цифровому коду или обозначению. «Цифровое право может отчуждаться или переходить от одного лица к другому на тех же условиях (статья 129 ГК РФ), что и объекты гражданских прав, права на которые они удостоверяют», — следует из документа.
Под цифровыми деньгами авторы законопроекта предлагают понимать совокупность электронных данных (цифровой код, или обозначение), не удостоверяющих право на какой-либо объект гражданских прав. Согласно проекту, цифровые деньги необязательны к приему в качестве средства платежа, «однако в случаях и на условиях, установленных законом, могут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства».
В конце февраля Арбитражный суд Москвы решил не включать криптовалюты в конкурсную массу должника. Арбитраж объяснил, что криптовалюту нельзя взыскать с банкрота, так как из-за отсутствия законодательного регулирования криптовалют невозможно однозначно определить, к какой категории относятся цифровые валюты: «имущество», «активы», «информация» или «денежные суррогаты».
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