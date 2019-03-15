Депутата Госдумы Белоусова, подкупавшего избирателей макаронами, задержали по обвинению во взятке на 3,5 млрд рублей
15 марта 2019 20:09
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"Белоусов был вызван на допрос, его повезли сегодня в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует ТАСС адвоката депутата Игоря Трунова. Белоусов своей вины не признает.
6 декабря 2018 года Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата. Иммунитет с него сняли на время расследования уголовного дела.
Ранее источник агентства сообщал, что Белоусова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), что напрямую связано с делом бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который находится в бегах.
Инкриминируемое депутату обвинение относится к периоду, когда он был депутатом регионального законодательного собрания. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
В апреле 2018 года сообщалось, что правоохранители готовят материалы для привлечения Белоусова к ответственности по делу о взятке Юревичу, который был бизнес-партнером парламентария по компании "Макфа". Экс-глава Челябинской области проживает в Лондоне и объявлен в международный розыск по делу о взятках, самая крупная из них оценивается в 3,4 миллиарда рублей.
Речь идет выводе средств через ЗАО "Южуралавтобан" при ремонте челябинских дорог. Посредниками по этому делу, по версии следствия, были теща Белоусова Маргарита Бутакова и помощник депутата, бывший менеджер "Макфы" Андрей Чуркин.
По данным налоговой службы, "Южуралавтобан" заключил госконтракты с Министерством строительства Челябинской области на 5,1 млрд рублей. Их получили ООО "Главкапстрой" и ООО "Симметрия - Строительные технологии" в качестве субподрядчиков. В каждой из этих компания были трудоустроены по одному человеку. Более 20 млн евро и 20 млн долларов были перечислены на счета в США, Швейцарии, Турции, Эстонии, ОАЭ и на Кипре, а другая часть средств - более 390 млн рублей - обналичена в России.
Семья Белоусовых вместе с семьей Юревича была указана в числе совладельцев АО "Макфа" до 2014 года, а сын Белоусова является членом совета директоров. Кроме того, жена депутата Ирина Белоусова владеет долями в 11 челябинских компаниях. Согласно опубликованной декларации о доходах, в 2017 году она заработала 266 млн рублей и вошла в десятку самых состоятельных жен парламентариев. Также у нее задекларирована квартира и участок земли под строительство дома в Испании.
В 2016 году сообщалось, что Юревич при сборе подписей за свою кандидатуру на новый губернаторский срок подкупает избирателей макаронами "Макфа".
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