Дело об изъятии земли под санаторной школой-интернатом рассмотрит Верховный суд
14 августа 2018 14:55
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Г-жа Пискаева является директором и собственницей компании «Афина-Центр» с регистрацией по адресу: Самара, проспект Кирова, 391. Фирма позиционирует себя как агентство недвижимости, но у нее есть сайт, где основным видом деятельности указано производство бассейнов из полипропилена. Выручка компании в 2016 году — 6,271 млн руб.
Пискаева распоряжается несколькими земельными участками площадью около 750 кв.м каждый на 9-й Просеке, выданными в пожизненное наследуемое владение некоей Маркушиной Л.Е. еще в прошлом веке. На одном участке построен коттедж площадью 640 кв. метров.
Областное минимущества считает, что участки Пискаевой расположены внутри более крупного надела площадью около 5,5 гектара, на котором размещается так называемая «Лесная школа» — ГБООУ «Санаторная школа-интернат №9 городского округа Самара». Поводы для обращения в суд у министерства самые разные — об истребовании земли, о сносе незаконных построек и даже об истребовании неосновательного обогащения. Тяжбы идут с переменным успехом, сегодня одну из жалоб министерства будет рассматривать Верховный суд РФ.
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