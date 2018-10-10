Дела по дракам Мамаева и Кокорина передали в столичный главк МВД

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Там указали, что следователи уже приступили к изучению дел об избиении двух граждан на 2-й Брестской и Большой Никитской улицах. Расследование взято на контроль руководства ГУ МВД по Москве.Накануне о возможной передаче дел в ГСУ ГУ МВД по Москве РБК рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. Он объяснил это резонансом вокруг событий в центре столицы.Вечером 8 октября МВД возбудило уголовное дело по факту нанесения в одном из кафе побоев директору департамента Минпромторга Денису Паку и гендиректору ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергею Гайсину. Среди участников драки были футболист «Зенита» Александр Кокорин и игрок «Краснодара» Павел Мамаев. Адвокат потерпевших сообщил о том, что его клиенты опознали в нападавших футболистов.Позже стало известно, что незадолго до стычки с чиновниками футболисты в компании других людей напали на личного водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Его госпитализировали.Накануне случившееся в Москве прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что в Кремле знают о произошедшем и видели кадры с камер видеонаблюдения, но при этом призвал абстрагироваться от эмоций. Песков выразил уверенность в том, что правоохранительные органы выяснят все обстоятельства.На действия футболистов отреагировали и клубы, в которых они играют. В «Зените» произошедшее назвали «отвратительным», а в «Краснодаре» попросили Российский футбольный союз помочь в разрыве действующего контракта с Мамаевым.