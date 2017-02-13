Чтобы не лишиться автомобиля «Nissan Juke», самарчанка погасила кредит

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Должнице было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, в рамках которого за неисполнение требований, содержащихся в исполнительном документе в установленные законом сроки для добровольного исполнения, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 30 тысяч рублей. Также должница была предупреждена о возможном аресте транспортного средства с целью его дальнейшейреализации в счет погашения задолженности. Не желая расставаться со своим автомобилем, женщина в полном объеме погасила всю имеющуюся у нее задолженность. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.