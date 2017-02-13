Я нашел ошибку
Главные новости: 
Не желая расставаться со своим автомобилем, женщина в полном объеме погасила всю имеющуюся у нее задолженность.
Чтобы не лишиться автомобиля «Nissan Juke», самарчанка погасила кредит
Мужчина накопил перед дочерью долг в 44,5 тысячи рублей.
Житель Борского района за неуплату алиментов проведет 20 часов на обязательных работах
В настоящее время в 20 общеобразовательных учреждениях прием учеников уже завершился.
В 2017-2018 учебном году в первые классы Самары примут на 663 человека больше, чем в текущем
В связи с празднованием Дня защитника Отечества на следующей неделе в РФ будут удлиненные выходные с четверга по воскресенье включительно.
На следующей неделе будет всего 3 рабочих дня
Иванов
Юрий Иванов: «Молодежь должна знать свои исторические корни, историю своего края и государства».
После того, как специалисты дали заключение, что травмы, полученные 21-летним молодым человеком и 59-летней женщиной, имеют признаки тяжкого вреда здоровью, в отношении предполагаемого виновника аварии возбуждено уголовное дело.
В Тольятти на 25-летнего виновника ДТП заведено уголовное дело
До настоящего времени подозреваемый не установлен.
СУ обращается к жителям Самарской области с просьбой оказать содействие в установлении личности насильника
Клиенты, имеющие до пяти кредитов, могут объединить их в один и снизить суммарные выплаты по займам почти на треть. Ставка по кредиту составляет от 14,9% годовых и рассчитывается индивидуально для каждого клиента.
Снизить выплаты по кредитам стало проще
сегодня  Понедельник, 13 февраля, 17:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/02:
USD 58.85
-0.17
EUR 62.68
-0.35
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Чтобы не лишиться автомобиля «Nissan Juke», самарчанка погасила кредит

13 февраля 2017 17:09
22
Не желая расставаться со своим автомобилем, женщина в полном объеме погасила всю имеющуюся у нее задолженность.
Деньги она взяла в одном из банков кредит под залог автомобиля «Nissan Juke». Однако вносить ежемесячные платежи женщина не спешила. За то время, пока она не выполняла свои обязательства перед кредитной организацией, сумма долга накопилась внушительная - почти 610 тысяч рублей.

Должнице было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, в рамках которого за неисполнение требований, содержащихся в исполнительном документе в установленные законом сроки для добровольного исполнения, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 30 тысяч рублей. Также должница была предупреждена о возможном аресте транспортного средства с целью его дальнейшей
реализации в счет погашения задолженности. Не желая расставаться со своим автомобилем, женщина в полном объеме погасила всю имеющуюся у нее задолженность. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.




Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
13 февраля 2017  17:09
Не желая расставаться со своим автомобилем, женщина в полном объеме погасила всю имеющуюся у нее задолженность.
Чтобы не лишиться автомобиля «Nissan Juke», самарчанка погасила кредит
Не желая расставаться со своим автомобилем, женщина в полном объеме погасила всю имеющуюся у нее задолженность.   Закон
16
13 февраля 2017  17:00
Мужчина накопил перед дочерью долг в 44,5 тысячи рублей.
Житель Борского района за неуплату алиментов проведет 20 часов на обязательных работах
Мужчина накопил перед дочерью долг в 44,5 тысячи рублей. Закон
51
13 февраля 2017  16:09
После того, как специалисты дали заключение, что травмы, полученные 21-летним молодым человеком и 59-летней женщиной, имеют признаки тяжкого вреда здоровью, в отношении предполагаемого виновника аварии возбуждено уголовное дело.
В Тольятти на 25-летнего виновника ДТП заведено уголовное дело
После того, как специалисты дали заключение, что травмы, полученные 21-летним молодым человеком и 59-летней женщиной, имеют признаки тяжкого вреда здоровью, в... Закон
59
13 февраля 2017  11:24
Из магазина в Тольятти изъяли 20 литров алкоголя
Из магазина в Тольятти изъяли 20 литров алкоголя
Спиртное продавали без документов. Закон
80
12 февраля 2017  16:08
Вопрос предоставления жилого помещения взят прокуратурой района на контроль.
По иску прокуратуры, суд обязал мэрию Самары переселить женщину из аварийного жилья в благоустроенное
 Вопрос предоставления жилого помещения взят прокуратурой района на контроль.  Закон
263
12 февраля 2017  10:20
На ул. Авроры в Самаре в баре изъяли 160 литров спиртного
На ул. Авроры в Самаре в баре изъяли 160 литров спиртного
Алкоголь продавали незаконно. Закон
475
11 февраля 2017  13:12
В отношении него возбуждено третье подряд уголовное дело.
В Тольятти сын-алкоголик прижег свою мать утюгом, чтобы забрать деньги на выпивку
В отношении него возбуждено третье подряд уголовное дело.  Закон
272
Весь список
Происшествия
13 февраля 2017  14:56
Также он получил условный срок в 2 года и 3 месяца.
Россиянин получил штраф в 1 миллион рублей за пиратство
Также он получил условный срок в 2 года и 3 месяца.  Происшествия
195
13 февраля 2017  14:01
На территории самарского МП человека задавил КАМАЗ
На территории самарского МП человека задавил КАМАЗ
Пешеход шел перед грузовиком. Происшествия
135
13 февраля 2017  13:50
В Самарской области столкнулись Ford Focus и Toyota Camry, пятеро пострадавших
В Самарской области столкнулись Ford Focus и Toyota Camry, пятеро пострадавших
Среди них - две 17-летние девушки. Происшествия
270
Весь список
Криминал
13 февраля 2017  15:58
До настоящего времени подозреваемый не установлен.
СУ обращается к жителям Самарской области с просьбой оказать содействие в установлении личности насильника
До настоящего времени подозреваемый не установлен.  Криминал
195
13 февраля 2017  14:21
По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело.
22-летняя самарчанка в ходе ссоры зарезала свою знакомую
По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело.   Криминал
109
13 февраля 2017  13:55
В Самаре раскрыли серию краж в супермаркетах
В Самаре раскрыли серию краж в супермаркетах
Добычей преступников стали продукты и коньяк. Криминал
92
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
1084
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
690
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4917
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1904
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2479
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1580
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1280
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2421
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2253
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11420
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9366
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5757
Весь список

Мероприятия
В Самарском университете пройдет масштабный российский форум
В Самаре пройдет Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Самарцев приглашают на Ночь Модерна
Весь список
Популярное
за сегодня

Самару ожидает потепление

424

В Самаре одноногого выбросили из больницы на мороз?

325

Олег Бойко: «Объем половодья в этом году может превысить 200 куб.км — последний раз такое было в 1994 году».

297
за неделю

В Тольятти погиб известный журналист, эрудит и постоянный участник программы «Своя игра» Андрей Жданов

5444

О выплате компенсации расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Самарской области

3482

На трассе Чапаевск–Самара, в ДТП с несколькими машинами, вазовскую "десятку" разорвало пополам

2966
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Маряхин Михаил Иванович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда