Бывший замглавы Ленинского района Самары за получение взятки отправлен в колонию на 7 лет

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Собранные Ленинским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заместителю главы администрации Ленинского внутригородского района города Самары по финансово-экономическим вопросам Сергею Заваде. Он признан виновным по статьям "Получение взятки в крупном размере" и "Покушение на мошенничество".Установлено, что в период времени с сентября 2017 по 5 февраля 2018 года Завада, находясь в служебном кабинете, получил от гражданина взятку в 120 тысяч рублей за непринятие мер к соблюдению установленного порядка использования гражданином внутридворовой спортивной площадки у одного из домов по улице Клинической Ленинского района города Самары, в том числе за попустительство по службе, а именно – согласие в неприменение входящих в его полномочия мер ответственности за выявленные нарушения действующего законодательство со стороны гражданина при использовании указанной площадки.При этом была достигнута договоренность о передаче денег в сумме 60 тысяч рублей за продолжение совершения незаконного бездействия в пользу гражданина до мая 2018 года, таким образом, Завада намеревался получить 180 тысяч рублей. Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку 5 февраля 2018 года был задержан сотрудниками полиции при получении части взятки в сумме 50 тысяч рублей.Приговором федерального суда Ленинского района города Самары Заваде назначено наказание в виде лишении свободы сроком на 7 лет 2 месяца, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.