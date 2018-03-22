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Бывший совладелец "Окон С.О.К." заключен под стражу по подозрению в убийстве жены

22 марта 2018 18:55
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Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 19 мая 2018 года.
Бывший совладелец ООО "Самарские оконные конструкции" и холдинга "Кватрон" Алексей Солдатов овдовел 9 февраля 2009 года, когда на его жену Наталью напали неизвестные, которые проникли внутрь дома на 7-й просеке и расправились с женщиной.

В 2014 году дело удалось раскрыть - один из киллеров написал явку с повинной. Представители регионального Следственного комитета заявили о том, что убийство, вероятно, было заказным. Однако имя заказчика не называлось.

Велись разговоры о причастности мужа убитой к организации преступления.

21 марта следователи обратились в Самарский районный суд с ходатайством об аресте Алексея Солдатова. Его подозревают в организации преступления по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму". 

В пресс-службе Самарского районного суда сообщили, что подозреваемый свою причастность к совершению преступления отрицал, однако суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 19 мая 2018 года, передает Волга Ньюс.


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Комментарии



Закон
22 марта 2018  18:55
Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 19 мая 2018 года.
Бывший совладелец "Окон С.О.К." заключен под стражу по подозрению в убийстве жены
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