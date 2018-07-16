Бывший сотрудник самарской полиции, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом

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По версии следствия, в период с декабря 2017 года по март 2018 года обвиняемый в несколько приемов получил от директора общества с ограниченной ответственностью взятку в 75 тысяч рублей, за незаконное бездействие в пользу представляемого взяткодателем юридического лица, а именно за не принятие мер, направленных на привлечение ООО к административной ответственности за допущенное обществом правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.