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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Бывший сотрудник самарской полиции, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом

16 июля 2018 19:53
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Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора отделения по противодействию незаконной миграции отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, в период с декабря 2017 года по март 2018 года обвиняемый в несколько приемов получил от директора общества с ограниченной ответственностью взятку в 75 тысяч рублей, за незаконное бездействие в пользу представляемого взяткодателем юридического лица, а именно за не принятие мер, направленных на привлечение ООО к административной ответственности за допущенное обществом правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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Комментарии



Закон
16 июля 2018  19:53
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу.
Бывший сотрудник самарской полиции, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд... Закон
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