Бывший сотрудник МВД 9 лет проведёт в колонии за убийство гражданской супруги из табельного оружия
9 ноября 2018 19:14
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Прокуратурой Промышленного района города Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего бывшего сотрудника органов МВД, обвиняемого в убийстве.
Установлено, что 9 мая 2018 года в 22.00 час. в парке «Молодежный» на пересечении улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной в Самаре мужчина на почве ревности выстрелил из табельного оружия в голову своей гражданской супруге.
В суде подсудимый вину признал частично, сообщив, что выстрелил в голову, но умысла на причинение вреда здоровью у него не имелось, поскольку он находился в состоянии сильного душевного волнения.
Тем не менее вина подсудимого доказана и подтверждена показаниями свидетелей и материалами уголовного дела.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал гражданина виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, передает пресс-служба облпрокуратуры.
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