Бывший сотрудник Департамента управления имуществом Самары пойдет под суд за мошенничество

109

В ходе предварительного следствия установлено, что в марте 2017 года главный специалист жилищного отдела управления по жилищным вопросам Департамента управления имуществом городского округа Самара, заведомо зная о том, что законодательством предусмотрено предоставление муниципального жилья отдельным категориям граждан на безвозмездной основе, сообщил заявителю заведомо ложные сведения о стоимости предоставления муниципального жилья по договору социального найма в размере 250 000 рублей.20.04.2017 специалист был задержан сотрудниками полиции при получении от заявителя части требуемых денежных средств в сумме 100 000 рублей.При расследовании указанного преступления было установлено, что аналогичным способом обвиняемый совершил мошенничество в отношении еще одного заявителя, получив от него денежные средства в сумме 250 000 рублей.Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей.Прокуратурой города по результатам изучения материалов вышеуказанного уголовного дела утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба облпрокуратуры.