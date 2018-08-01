Я нашел ошибку
Главные новости: 
Бегемот живет в «Булгаковском Доме» с 2005 года и является «штатным сотрудником».
Из «Булгаковского Дома» в Москве украли кота Бегемота. А потом подкинули к театру Моссовета
Следственный комитет расследует уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений. Оно было заведено еще до смерти пострадавшего; о переквалификации статьи впоследствии не сообщалось.
Шестерых сотрудников ГИБДД уволили после драки в баре со смертельным исходом
Тренер сделал замечание людям в полицейской форме, которые курили около входа в метро «Таганская».
Московских полицейских приговорили к колонии за избиение тренера женского ФК «Торпедо»
Начат сбор денег на помощь родственникам убитых в ЦАР журналистов
Начат сбор денег на помощь родственникам убитых в ЦАР журналистов
Новый временный класс обслуживания пассажиров «эконом-бюджет», где будут использоваться старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов.
«Плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира». РЖД запустит лоукост-вагоны
Всего во внимание судебных приставов попало десять счетов топ-менеджера в московских и тольяттинском банках.
Суд заблокировал 3,801 млрд рублей на счетах бывшего гендиректора «АвтоВАЗагрегата» Виктора Козлова
В Мосгоризбирком, как стало известно, подана еще одна заявка на референдум. Кто подал заявку, не уточняется, но представители КПРФ уверяют, что партия не имеет к ней отношения.
В Мосгоризбирком подали две заявки на референдум о пенсионном возрасте
Пока поиски похитителей ни к чему не привели.
Из собора в Швеции украли корону и державу короля Карла IX и корону его жены, королевы Кристины
сегодня  Четверг, 2 августа, 00:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/08:
USD 62.56
0.21
EUR 73.11
0.04
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Бывший сотрудник Департамента управления имуществом Самары пойдет под суд за мошенничество

1 августа 2018 20:59
109
Он получал деньги от граждан за предоставление муниципального жилья.
Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника Департамента управления имуществом Самары в "мошенничестве с использованием служебного положения", получавшего деньги от граждан за предоставление муниципального жилья.

В ходе предварительного следствия установлено, что в марте 2017 года главный специалист жилищного отдела управления по жилищным вопросам Департамента управления имуществом городского округа Самара, заведомо зная о том, что законодательством предусмотрено предоставление муниципального жилья отдельным категориям граждан на безвозмездной основе, сообщил заявителю заведомо ложные сведения о стоимости предоставления муниципального жилья по договору социального найма в размере 250 000 рублей.

20.04.2017 специалист был задержан сотрудниками полиции при получении от заявителя части требуемых денежных средств в сумме 100 000 рублей.

При расследовании указанного преступления было установлено, что аналогичным способом обвиняемый совершил мошенничество в отношении еще одного заявителя, получив от него денежные средства в сумме 250 000 рублей.

Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей.

Прокуратурой города по результатам изучения материалов вышеуказанного уголовного дела утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд  Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба облпрокуратуры. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
1 августа 2018  23:14
Тренер сделал замечание людям в полицейской форме, которые курили около входа в метро «Таганская».
Московских полицейских приговорили к колонии за избиение тренера женского ФК «Торпедо»
Тренер сделал замечание людям в полицейской форме, которые курили около входа в метро «Таганская».   Закон
67
1 августа 2018  20:59
Он получал деньги от граждан за предоставление муниципального жилья.
Бывший сотрудник Департамента управления имуществом Самары пойдет под суд за мошенничество
Он получал деньги от граждан за предоставление муниципального жилья. Закон
108
1 августа 2018  18:39
В поселке Береза прекращена деятельность незаконного игорного заведения
В поселке Береза прекращена деятельность незаконного игорного заведения
Подозреваемый, при силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии, задержан.  Закон
301
1 августа 2018  18:28
Он из хулиганских побуждений черенком лопаты нанес щенку по кличке Дина три удара по телу.
Под суд пойдет житель Отрадного за убийство щенка черенком лопаты во дворе многоквартирного дома
Он из хулиганских побуждений черенком лопаты нанес щенку по кличке Дина три удара по телу.  Закон
339
1 августа 2018  17:38
Он получил 15 тысяч рублей за дачу подложного заключения о готовности тольяттинского общеобразовательного учреждения к началу учебного года.
В Тольятти задержан инспектор одной из надзорных организаций за получение взятки
 Он получил 15 тысяч рублей за дачу подложного заключения о готовности тольяттинского общеобразовательного учреждения к началу учебного года. Закон
278
1 августа 2018  00:00
21-летняя мать усадила в ванную своего 10-месячного сына. Ребенок находился в детском стуле для купания. Женщина включила воду и вышла из ванной комнаты, оставив ребенка одного.
В Самаре молодая мать, обвиняемая в смерти по неосторожности своего 10-месячного сына, предстанет перед судом
21-летняя мать усадила в ванную своего 10-месячного сына. Ребенок находился в детском стуле для купания. Женщина включила воду и вышла из ванной комнаты, оставив... Закон
458
30 июля 2018  14:51
Незначительное, казалось бы, правонарушение обернулось реальными сроками.
По полтора года лишения свободы получили злоумышленники, укравшие ограждения и дорожные знаки с места работ «РКС-Самара»
Незначительное, казалось бы, правонарушение обернулось реальными сроками.  Закон
275
Весь список
Происшествия
1 августа 2018  23:26
Бегемот живет в «Булгаковском Доме» с 2005 года и является «штатным сотрудником».
Из «Булгаковского Дома» в Москве украли кота Бегемота. А потом подкинули к театру Моссовета
Бегемот живет в «Булгаковском Доме» с 2005 года и является «штатным сотрудником».  Происшествия
67
1 августа 2018  20:21
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
В Тольятти на перекрестке столкнулись "Гранта" и "Hyundai Tucson", пострадала пассажирка Лады
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.  Происшествия
282
1 августа 2018  20:12
Мужчина 1993 года рождения был госпитализирован с травмами головы.
В Самаре на Воронежской при столкновении с «ГАЗ-322132» пострадал водитель «Ford Orion»
Мужчина 1993 года рождения был госпитализирован с травмами головы.  Происшествия
296
Весь список
Криминал
1 августа 2018  14:02
В Исаклинском районе мужчину ранил ножом в живот брат сожительницы
В Исаклинском районе мужчину ранил ножом в живот брат сожительницы
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Криминал
135
1 августа 2018  13:27
Глава Нефтегорского района может получить условный срок за мошенничество
Глава Нефтегорского района может получить условный срок за мошенничество
Именно такое наказание запросила во время вчерашних прений прокуратура.  Криминал
154
1 августа 2018  13:23
В Самаре разбойника осудили за нападение с ножом на микрофинансовую организацию
В Самаре разбойника осудили за нападение с ножом на микрофинансовую организацию
Он на два с половиной года отправится в колонию. Криминал
141
Весь список


Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
516
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
511
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1004
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
780
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
814
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
981
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1443
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1389
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3099
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2170
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3320
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
626
Весь список

Мероприятия
Волжскому спасательному центру МЧС исполнилось 60 лет со дня образования
Команда «Молодежки ОНФ», при проведении мониторинга безопасности детских площадок в Самаре, выявила ряд серьезных нарушений
2 августа в Самаре пройдут мероприятия, посвященные 88-й годовщине ВДВ
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда