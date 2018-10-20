Бывший руководитель Самарского горизбиркома не смог оспорить свое смещение с поста руководителя ТСЖ
20 октября 2018 17:02
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Свой аппаратный талант г-н Никологорский оттачивал в последнее время в роли председателя правления ТСН «ТСЖ «Волга» (улица Алексея Толстого, 70). Но и тут его ждало фиаско. В октябре 2017 года жильцы дома провели внеочередное собрание в форме очно-заочного голосования, оформленное протоколом №2. На основании протокола были избраны новый председатель — Владимир Зайцев, а также члены правления и члены ревизионной комиссии сроком на 2 года.
Сергей Никологорский со своим смещением с поста не согласился и стал жаловаться в суд, ссылаясь на то, что собрание якобы фактически не проводилось, никаких документов, кроме протокола №2, в распоряжении членов ТСН «ТСЖ «Волга» не имеется. По мнению экс-руководителя горизбиркома, этим нарушен порядок устава ТСН, предусматривающий порядок проведения и организации общего собрания; «неизвестно, кто присутствовал на данном собрании, отсутствуют бюллетени для голосования». Но суд — сначала районный, а потом и областной — не нашел подтверждений доводов Никологорского и отказал ему в иске.
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