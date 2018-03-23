Бывший инспектор рыбоохраны пытался обманом избежать наказания за незаконную рыбалку

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Задержанный пояснил, что ловушки, рыбу и раков он нашел и собирался сообщить об этом в компетентные органы, однако не успел этого сделать.По данному факту отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело.Мужчина, который до марта 2017 года работал инспектором рыбоохраны, в ходе расследования дела свою вину не признавал, пыталсяизбежать уголовной ответственности и на допросах сообщал ложные сведения о непричастности к незаконной добыче биоресурсов.Вместе с тем собранными доказательствами полицейским удалось подтвердить факт совершения подозреваемым преступления, в результатечего в ходе судебного заседания он признал свою вину и ему был назначен судебный штраф, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.