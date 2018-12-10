Бывший главврач больницы Пирогова и его подчиненная стали фигурантами уголовных дел
10 декабря 2018 16:59
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Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области, материалы могут быть направлены на рассмотрение служителям Фемиды уже в начале 2019 года.
По версии следствия, в период работы Кириллова главврачом (с 2011 по апрель 2017 г.) он и Дорофеева фиктивно устраивали на работу людей.
Дорофееву обвинили по статье УК РФ "Служебный подлог". Она устроила на работу "по бумагам" в 2014-2015 году семь человек. В больнице эти люди не работали, но зарплата им начислялась. Ущерб может составлять несколько миллионов рублей.
Кириллову вменяют статью "Злоупотребление должностными полномочиями". По версии силовиков, он фиктивно трудоустроил на работу еще одного человека. Последнему, по версии следствия, перечисляли зарплату с 15 ноября 2014 г. по 11 мая 2017 года. Ущерб в этом случае может составлять около полумиллиона рублей, считают силовики.
Известно, что больница им. Пирогова при работе Кириллова фигурировала в скандалах. Например, в 2016 году после родов там умерла мама тройняшек.
А перед ЧМ-2018 больницу им.Пирогова проверяла комиссия ФИФА - у инспекторов был ряд претензий к качеству медпомощи. После этого Кириллов был уволен.
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