Бывший глава Росграницы Дмитрий Безделов, похитивший 500 миллионов рублей, приговорен к девяти годам лишения свободы
30 декабря 2017 12:53
225
По версии обвинения, Безделов вместе с руководителем «Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Олегом Сенкевичем и главой управления администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество (суд исключил этот пункт из обвинительного заключения). К незаконной деятельности Безделов привлек Бориса Хайтовича, своего заместителя, и ряд других членов руководства агентства, а также директоров коммерческих организаций. Деньги были похищены в период с сентября 2009-го по май 2013 года.
Деньги, которые похитили Безделов и его сообщники, были выделены на строительство пограничного перехода с Абхазией (пункт пропуска «Адлер» в Краснодарском крае).
Кроме того, суд назначил Безделову штраф в размере 1 млн руб. и запретил ему работать в госорганах три года. Хайтович приговорен к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 750 тыс. руб.
Обвинение просило для Безделова десять лет колонии, а для Хайтовича — девять лет.
Осужденный возглавил Росграницу в августе 2008 года и проработал там пять лет, уйдя в октябре 2013 года по собственному желанию. Этому предшествовал конфликт с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, который раскритиковал Безделова за срыв сроков строительства пункта пропуска при подготовке к саммиту АТЭС, который прошел во Владивостоке в 2012 году.
Безделов был объявлен в международный розыск по линии Интерпола еще в октябре 2014 года, его задержали в Италии и в апреле 2016 года выдали России. Сенкевич находится в розыске.
Сначала следственный департамент МВД обвинял Безделова в хищении 1,1 млрд руб., но позднее сумму ущерба снизили до 490 млн руб.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
30 декабря 2017 20:10
В СК России заявили, что начали допрос подозреваемого, а также добавили, что намерены подать ходатайство об аресте возможного организатора взрыва. Закон
147
30 декабря 2017 16:11
Закон
234
30 декабря 2017 12:53
Его обвиняли в мошенничестве и создании преступной группы. Закон
222
29 декабря 2017 23:09
Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Закон
294
29 декабря 2017 21:10
Это первый в России иск за репост в мессенджере. Закон
244
28 декабря 2017 20:42
За оказание квалифицированной медицинской помощи и комплексного лечения врач-травматолог-ортопед потребовал взятку в размере 50 000 рублей. Закон
327
28 декабря 2017 20:20
Он получал выплаты, как участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, не являясь таковым. Закон
290
Происшествия
30 декабря 2017 16:38
Подделка заменяла автолюбителю документ, которого он ранее был лишен. Происшествия
219
30 декабря 2017 13:08
Пострадали водитель легкового автомобиля и пассажиры автобуса - женщина и ребенок. Происшествия
292
30 декабря 2017 11:54
Спасатели применяли гидравлический инструмент. Происшествия
208
Криминал
29 декабря 2017 11:52
Подозреваемого задержали. Криминал
189
29 декабря 2017 09:04
Его будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Криминал
205
28 декабря 2017 13:53
Увидев правоохранителей, онипопытались убежать, бросив около автомобиля аккумуляторные батареи. Криминал
241
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5965
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2195
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9134
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2787
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10888
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3177
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2853
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1761
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2146
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2048
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1712
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3341
Мероприятия