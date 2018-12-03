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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Бывший директор авиакомпании «Самара» в суде оспаривает продажу супругой "Губернского» рынка"

3 декабря 2018 21:15
126
Он может пытаться оспорить ранее состоявшуюся продажу рынка женой родственнице.
Бывший директор авиакомпании «Самара» в суде оспаривает продажу супругой "Губернского» рынка". 

Вероятно, Родион Ковалев может пытаться оспорить ранее состоявшуюся продажу рынка женой родственнице, передает "Самарское Обозрение". 


Фото:   yandex.uz
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Комментарии



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3 декабря 2018  21:15
Он может пытаться оспорить ранее состоявшуюся продажу рынка женой родственнице.
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