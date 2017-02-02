Бывших сотрудников отдела МВД Нефтегорска обвинили в избиении подозреваемого и мошенничестве

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По версии следствия сотрудники полиции ввели в заблуждение 22-летнего жителя села Алексеевка, предложив ему за 50 тысяч рублей обеспечить прекращение в отношении него уголовного преследования по факту кражи бензинового генератора, в которой тот подозревался.Иванов и Линьков были задержаны после получения незаконного вознаграждения.Данным обстоятельствам предшествовало совершение указанными сотрудниками полиции еще одного преступления в отношении потерпевшего.Иванов и Линьков, находясь при исполнении служебных обязанностей, в процессе проведения поверки по факту кражи бензинового генератора, используя свои полномочия вопреки интересам службы и явно превышая их пределы, за отказ от дачи признательных показаний совместно нанесли подозреваемому не менее трех ударов руками и резиновой палкой в область головы и туловища, причинив телесные повреждения и физическую боль.Обвиняемые вину в совершении инкриминируемых преступлений не признали.После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Нефтегорский районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.