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Бывшие супруги в Отрадном не смогли мирно поделить совместно нажитое имущество

3 мая 2017 11:02
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Бывшие супруги в Отрадном не смогли мирно поделить совместно нажитое имущество
Разрешать конфликт предстояло судебным приставам.

Суд г. Отрадного обязал гражданина Ч. передать своей бывшей жене согласно списку совместно нажитое имущество на сумму 129,5 тысяч рублей. Однако исполнять решение суда добровольно мужчина отказывался. Гражданка Д. обратилась за помощью к судебным приставам.

В ОСП г.Отрадного Самарской области отношении гражданина Ч. было возбуждено исполнительное производство. Должностные лица УФССП России по Самарской области в рамках исполнительного производства совершили выход по месту проживания должника, в чьей квартире и находилось имущество, подлежащее передаче взыскателю, гражданке Д.

В присутствии судебных приставов должник передал бывшей супруге в собственность велотренажер, фотоаппарат, плазменный телевизор, СВЧ-печь и другие, указанные в решении суда, предметы на сумму 129,5 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.


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