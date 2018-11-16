Бывшему прокурору Безенчукского района Андрею Павлову вынесен приговор: четыре с половиной года лишения свободы
16 ноября 2018 18:09
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Защита экс-прокурора уже заявила о своем намерении обжаловать приговор. Павлов настаивает на своей невиновности.
8 декабря 2017 года прокурора Безенчукского района Самарской области Андрея Павлова задержали при получении денег, сообщала Генпрокуратура РФ в своем Telegram-канале. В бардачке его автомобиля нашли перетянутую резинкой пачку денег - 72 500 рублей, купюры заранее пометили специальным порошком в ФСБ.
Деньги ему, согласно материалам ОРМ, передал мужчина по фамилии Орлов. Орлов проходил в оперативных данных как человек, хорошо знакомый членам ОПС "Законовские". Когда-то он работал в отделе полиции Ленинского района Самары, а теперь трудится менеджером у арендатора части территории на Кировском рынке Сергея Ашенбреннера.
Орлов мог передавать деньги от "Законовских" силовикам за "крышевание" незаконного бизнеса, а потом сам обратился в ФСБ — после того, как нового лидера "Законовских" Сергея Гафурова (возглавил ОПС после смертей Законова, смотрящего за Кировским рынком в 1990-х, и Рыжова) задержали и предали суду.
После задержания Гафурова одного за другим стали задерживать людей, так или иначе с ним связанных. Не исключено, что вопросы могли возникнуть и к Орлову, но тот "сыграл на опережение" и сообщил, что Павлов требовал от него деньги.
Павлов, по версии следствия, брал деньги за крышевание нескольких автостоянок Кировского района Самары. Оперативники сначала хотели оформить его правонарушение как получение взяток, но не удалось доказать, что Павлов действительно улаживал проблемы Орлова или его хозяев с законом. Поэтому предполагаемое преступление квалифицировали как "Мошенничество" — квалификация предполагает, что подозреваемый брал деньги для себя, но влиять на ситуацию реально не мог, передает Волга Ньюс.
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Комментарии
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