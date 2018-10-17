Бывшему исполнительному директору СОФЖИ предъявлено новое обвинение
17 октября 2018 21:22
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"Следователи Самарского ГУМВД предъявили новое обвинение экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере по предварит.сговору). Надеюсь, одному из виднейших членов «команды созидания» не долго осталось гулять на свободе", - написал Александр Хинштейн.
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