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Реналю Мязитову, бывшему исполнительному директору СОФЖИ, предъявлено новое обвинение - в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом сообщил в Твиттере депутат Госдумы Александр Хинштейн."Следователи Самарского ГУМВД предъявили новое обвинение экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере по предварит.сговору). Надеюсь, одному из виднейших членов «команды созидания» не долго осталось гулять на свободе", - написал Александр Хинштейн.