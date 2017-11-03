Бывшего замглавы ФСИН задержали по подозрению во взятках на 110 млн рублей от строивших СИЗО в Петербурге компаний
3 ноября 2017 17:28
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Следствие полагает, что Баринов получил несколько взяток на общую сумму 110 млн руб. в период с октября 2007 года по декабрь 2012 года.
Баринов, как заявило следствие, «изобличен и задержан», мера пресечения пока не избрана.
В Колпинском районе находится следственный изолятор «Кресты-2». 2 сентября был арестован Русхлан Хамхоков, гендиректор компании «Петроинвест», которая была подрядчиком строительства. Хамхокова заподозрили в даче взятки в размере 350 млн руб. замглавы петербургского управления ФСИН Сергею Мойсеенко.
13 сентября был задержан замдиректора ФСИН Олег Коршунов, который в прошлом возглавлял финансово-экономическое управление службы. Его обвинили в растрате более 160 млн руб. Близкий к следствию источник РБК говорил, что задержание Коршунова могло быть также связано с «Крестами-2». О возможной отставке Коршунова из-за «Крестов» сообщала в августе «Фонтанка». По данным издания, претензии руководства к нему касались «неразберихи со строительством» этого СИЗО.
В конце июля Счетная палата заключила, что ФСИН неэффективно использовала бюджетные деньги на общую сумму в 15 млрд руб., из них более 12 млрд были предназначены на строительство изолятора в Колпино.
Фото: © ТАСС
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