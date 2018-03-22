Бывшего советника Сергея Чемезова заподозрили в растрате 10 млн «дочки» «Ростеха» — Национальной иммунобиологической компании

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«Николая Семенова подозревают в растрате подотчетных 10 млн руб., допущенной им во время руководства дочерней структурой госкорпорации, в компании «Нацимбио», — рассказал РБК источник, знакомый с материалами расследования. Источник в СКР сообщил, что обыск у Семенова, а также его задержание проводили около 23:00. «Следствие допросило помощников Семенова, которые отвечают за финансы», — рассказал источник. По его словам, растрата была обнаружена после ухода Семенова из Национальной иммунобиологической компании.В пресс-службе «Ростеха» РБК рассказали, что оперативно-следственные мероприятия по делу, по которому сейчас проходит бывший руководитель «Нацимбио» Николай Семенов, ведутся при содействии службы безопасности «Ростеха»: «Мы заинтересованы в установлении истины и взаимодействуем с правоохранительными органами, оказываем им всю возможную поддержку. На данном этапе детальные комментарии являются преждевременными, так как следствие еще не закончено. На сегодняшний день Семенов не работает в Ростехе и других наших структурах».Николай Семенов был генеральным директором «Нацимбио» с момента основания до лета 2016 года, когда его сменила Марьям Хубиева. С должности советника корпорации «Ростех» Семенов ушел во второй половине 2017 года.