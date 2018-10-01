Бывшего следователя МВД арестовали по делу о растрате 50 млн из вещдоков
1 октября 2018 18:39
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Ходько был отправлен под стражу в субботу, 29 сентября, мера пресечения ему избрана до 2 ноября, уточнила Царева.
Адвокат Ходько Михаил Копылов отказался от комментариев, ссылаясь на подписку о неразглашении.
В 2017 году Ходько был уволен из органов внутренних дел после того, как из хранилища вещдоков МВД пропали наличные в разной валюте на сумму около 50 млн руб., писал РБК. Исчезновение денег расследовал СКР. Ходько допрашивался по этому делу, а спустя несколько месяцев прошел проверку на полиграфе, сообщал источник РБК, близкий к ведомству.
Арест Ходько связан именно с пропажей этих денег, сказали РБК источник в центральном аппарате МВД и собеседник, близкий к ведомству.
Деньги принадлежали семье исполнительного директора ПАО «Промспецстрой Групп» Кадыра Караханова, который фигурировал в одном из дел о коррупции в руководстве «Спецстроя», сообщал РБК адвокат Караханова Владимир Старинский, по заявлению которого и было возбуждено дело о краже.
Караханову вменяли мошенничество и дачу взяток бывшим заместителям руководителя «Спецстроя» Александру Бурякову и Александру Загорулько. Средства в разной валюте были изъяты из квартиры и банковских ячеек членов семьи Караханова в ходе обысков и выемок, а их пропажа обнаружилась после передачи дела из следственного департамента МВД в Главное военное следственное управление СКР, рассказывал Старинский. По его словам, из материалов пропали даже протоколы изъятия денег.
Изначально дело было возбуждено по статье о краже (ст. 158 УК), поскольку не было известно, как именно пропали деньги; однако Ходько вменили растрату, обратил внимание в беседе с РБК Старинский. «Если бы он без всякого обыска или выемки залез к моему подзащитному и у него из дома украл деньги, можно было бы вменить ему кражу. Но деньги поступили к нему на законных основаниях — они были вверены ему в соответствии с УПК, но он их куда-то дел. Поэтому речь идет именно о растрате», — объяснил адвокат.
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Комментарии
Закон
1 октября 2018 18:39
В прошлом году его уволили из полиции после пропажи 50 млн руб., которые были изъяты в качестве вещдоков по одному из дел о коррупции в «Спецстрое». Закон
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1 октября 2018 16:19
Он получил 225 тысяч рублей за согласование актов о приемке выполненных работ по договорам подряда. Закон
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29 сентября 2018 13:18
Мерой пресечения для них выбран «запрет определенных действий», в том числе покидать жилье в ночное время и пользоваться телефоном. Закон
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28 сентября 2018 19:09
Сегодня суд начнет разбираться в деталях досье на два томографа и реанимационный комплекс для новорожденных. Закон
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По подозрению в вымогательстве. Уголовное дело было возбуждено столичной полицией. Адвокат финансиста объяснила действия подзащитного попыткой вернуть долг. Закон
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