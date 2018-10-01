Бывшего следователя МВД арестовали по делу о растрате 50 млн из вещдоков

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Ходько был отправлен под стражу в субботу, 29 сентября, мера пресечения ему избрана до 2 ноября, уточнила Царева.Адвокат Ходько Михаил Копылов отказался от комментариев, ссылаясь на подписку о неразглашении.В 2017 году Ходько был уволен из органов внутренних дел после того, как из хранилища вещдоков МВД пропали наличные в разной валюте на сумму около 50 млн руб., писал РБК. Исчезновение денег расследовал СКР. Ходько допрашивался по этому делу, а спустя несколько месяцев прошел проверку на полиграфе, сообщал источник РБК, близкий к ведомству.Арест Ходько связан именно с пропажей этих денег, сказали РБК источник в центральном аппарате МВД и собеседник, близкий к ведомству.Деньги принадлежали семье исполнительного директора ПАО «Промспецстрой Групп» Кадыра Караханова, который фигурировал в одном из дел о коррупции в руководстве «Спецстроя», сообщал РБК адвокат Караханова Владимир Старинский, по заявлению которого и было возбуждено дело о краже.Караханову вменяли мошенничество и дачу взяток бывшим заместителям руководителя «Спецстроя» Александру Бурякову и Александру Загорулько. Средства в разной валюте были изъяты из квартиры и банковских ячеек членов семьи Караханова в ходе обысков и выемок, а их пропажа обнаружилась после передачи дела из следственного департамента МВД в Главное военное следственное управление СКР, рассказывал Старинский. По его словам, из материалов пропали даже протоколы изъятия денег.Изначально дело было возбуждено по статье о краже (ст. 158 УК), поскольку не было известно, как именно пропали деньги; однако Ходько вменили растрату, обратил внимание в беседе с РБК Старинский. «Если бы он без всякого обыска или выемки залез к моему подзащитному и у него из дома украл деньги, можно было бы вменить ему кражу. Но деньги поступили к нему на законных основаниях — они были вверены ему в соответствии с УПК, но он их куда-то дел. Поэтому речь идет именно о растрате», — объяснил адвокат.