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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Бывшего следователя МВД арестовали по делу о растрате 50 млн из вещдоков

1 октября 2018 18:39
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В прошлом году его уволили из полиции после пропажи 50 млн руб., которые были изъяты в качестве вещдоков по одному из дел о коррупции в «Спецстрое».
Басманный суд Москвы арестовал бывшего следователя Следственного департамента МВД Антона Ходько, которому предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ходько был отправлен под стражу в субботу, 29 сентября, мера пресечения ему избрана до 2 ноября, уточнила Царева.

Адвокат Ходько Михаил Копылов отказался от комментариев, ссылаясь на подписку о неразглашении.

В 2017 году Ходько был уволен из органов внутренних дел после того, как из хранилища вещдоков МВД пропали наличные в разной валюте на сумму около 50 млн руб., писал РБК. Исчезновение денег расследовал СКР. Ходько допрашивался по этому делу, а спустя несколько месяцев прошел проверку на полиграфе, сообщал источник РБК, близкий к ведомству.

Арест Ходько связан именно с пропажей этих денег, сказали РБК источник в центральном аппарате МВД и собеседник, близкий к ведомству.

Деньги принадлежали семье исполнительного директора ПАО «Промспецстрой Групп» Кадыра Караханова, который фигурировал в одном из дел о коррупции в руководстве «Спецстроя», сообщал РБК адвокат Караханова Владимир Старинский, по заявлению которого и было возбуждено дело о краже.

Караханову вменяли мошенничество и дачу взяток бывшим заместителям руководителя «Спецстроя» Александру Бурякову и Александру Загорулько. Средства в разной валюте были изъяты из квартиры и банковских ячеек членов семьи Караханова в ходе обысков и выемок, а их пропажа обнаружилась после передачи дела из следственного департамента МВД в Главное военное следственное управление СКР, рассказывал Старинский. По его словам, из материалов пропали даже протоколы изъятия денег.

Изначально дело было возбуждено по статье о краже (ст. 158 УК), поскольку не было известно, как именно пропали деньги; однако Ходько вменили растрату, обратил внимание в беседе с РБК Старинский. «Если бы он без всякого обыска или выемки залез к моему подзащитному и у него из дома украл деньги, можно было бы вменить ему кражу. Но деньги поступили к нему на законных основаниях — они были вверены ему в соответствии с УПК, но он их куда-то дел. Поэтому речь идет именно о растрате», — объяснил адвокат.


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Комментарии



Закон
1 октября 2018  18:39
В прошлом году его уволили из полиции после пропажи 50 млн руб., которые были изъяты в качестве вещдоков по одному из дел о коррупции в «Спецстрое».
Бывшего следователя МВД арестовали по делу о растрате 50 млн из вещдоков
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