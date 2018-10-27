Бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова по решению суда оставили под арестом до середины декабря
27 октября 2018 18:03
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— Служители Фемиды оставили решение коллег из Октябрьского района без изменений, — рассказали в облсуде. — Реналь Мязитов пробудет в СИЗО до середины декабря.
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