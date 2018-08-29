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Бывшего министра имущественных отношений Самарской области будут судить за "превышение должностных полномочий"

29 августа 2018 21:32
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Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра имущественных отношений Самарской области Антона Бекина. Он обвиняется в совершении преступления по статье "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, в августе 2015 года министерство имущественных отношений Самарской области проверило деятельность государственного унитарного предприятия «Стройконтроль» и выявило нарушения порядка использования государственного имущества.

Установлено, что предприятие неправомерно предоставляло в пользование сотрудникам министерства и государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» автомобили и катер с водителями, оплачивало услуги сотовой связи.

По поручению исполняющего обязанности министра имущественных отношений области Бекина указанные нарушения, причинившие организации ущерб на общую сумму 1 млн. 869 тыс. рублей, были исключены из акта проверки и скрыты.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



Закон
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