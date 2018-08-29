Бывшего министра имущественных отношений Самарской области будут судить за "превышение должностных полномочий"

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По версии следствия, в августе 2015 года министерство имущественных отношений Самарской области проверило деятельность государственного унитарного предприятия «Стройконтроль» и выявило нарушения порядка использования государственного имущества.Установлено, что предприятие неправомерно предоставляло в пользование сотрудникам министерства и государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» автомобили и катер с водителями, оплачивало услуги сотовой связи.По поручению исполняющего обязанности министра имущественных отношений области Бекина указанные нарушения, причинившие организации ущерб на общую сумму 1 млн. 869 тыс. рублей, были исключены из акта проверки и скрыты.Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба облпрокуратуры.